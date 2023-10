Tricolor Femenil comenzó los Juegos Panamericanos con goleada ante Jamaica

Ganando, gustando y goleando. La Selección Mexicana Femenil arrancó con el pie derecho su participación en los Juegos Panamericanos al vencer 7-0 a Jamaica, la cual opuso poca resistencia debido a las ausencias de sus mundialistas.

Con apenas 12 minutos en el marcador, las dirigidas por Pedro López modificaron el marcador a su favor. María Sánchez fue la encargada de abrir el marcador con un disparo que fue inalcanzable para la guardameta Chris Chambers. Este tanto reflejó en el electrónico El dominio que estaba teniendo el cuadro Azteca sobre sus rivales.

Las mexicanas no se conformaron con este tanto y al 35', Karla Nieto no perdonó frente a la portería. La defensa de las 'Reggae Girlz' no logró despejar un centro que dejó a la futbolista de Pachuca sola en el área para que pudiera definir entre las piernas de la arquera.

Con el paso de los minutos la selección mexicana se seguía viendo superior y no lograba tener una respuesta por parte de las dirigidas por Lorne Donaldson. Esto se vio reflejado una vez más en la recta final del primer tiempo cuando Kiana Palacios apareció para poner el 3 a 0 que ya sentenciaba la victoria Tricolor.

Para la segunda parte, López hizo ingresar a Charlyn Corral para seguir ampliando esta ventaja. Este objetivo se cumplió al minuto 59 cuando la goleadora de las tuzas ingresó al área después de regatear a un par de jugadoras y posteriormente le dio un pase de la muerte a Diana Ordoñez, la cual únicamente tuvo que empujar la esférica para poner el 4 a 0.

Posteriormente, al minuto 70 Corral volvió a demostrar porque había ingresado al terreno de juego al poner una nueva asistencia, pero en esta ocasión fue Alicia Cervantes la encargada de mandar la esférica al fondo de la portería. Finalmente, María Sánchez y Charlyn aparecieron en la recta final del partido para poner el 7 a 0 definitivo.

