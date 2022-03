Tyler Adams: 'No hay miedo de jugar ante México'

Tyler Adams, referente de la selección de las Barras y las Estrellas, es consiente de lo que significa enfrentar a México este jueves en el Estadio Azteca, sin embargo, no se enfoca en un nuevo Aztecazo, sino en lograr que su combinado trascienda en la Ciudad de México pues no existe temor de enfrentar al Tricolor .

"Las rivalidades han crecido. Hay una importancia cada vez que juegas contra México. No hay miedo. No hay miedo en absoluto. Creo que la mejor sensación o, ya sabes, la mínima es que en cada partido en el que entramos, lo dejamos todo en el campo", indicó el mediocampista del RB Leipzig.

"No queremos enfocarnos en ganarles por primera vez en el Azteca, personalmente no me fijo en eso. Es el sentimiento de ganar una rivalidad. Es grandioso, sería importante para el grupo, para nuestra confianza demostrar que podemos ganar de visita ese juego complicado", apuntó el capitán en conferencia de prensa.

Respecto a lo que significa jugar en la capital mexicana en cuanto al aspecto físico, Tyler asegura que Estados Unidos está listo para un intenso partido de 90 minutos.

"Sé que será una atmósfera increíble. Es un lugar difícil para jugar, tienen calidad. La altitud, quizá (México) está más acostumbrado, pero es la misma para los dos equipos. Nos hemos preparado, el verano estuvimos en Denver, creo que México es más alto, pero no es nada tan loco. Los chicos están en buena forma y deberían poder pelear de buena manera", aseguró.

