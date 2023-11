Vicepresidente de la Fenafuth: 'Me siento perjudicado, sea por Concacaf o por el árbitro'

Después de haber perdido con México en tanda de penaltis, la Selección de Honduras salió molesta del Estadio Azteca.

Incluso, Juan Francisco Saybe, vicepresidente deportivo elaborado Federación Hondureña de Futbol, dejó claro que su equipo fue perjudicado por el arbitraje.

"Yo me siento perjudicado, sea por Concacaf o sea el árbitro. Para mí es penoso, todos mis respetos para México, sus federativos, su Selección, el país, nos atienden de maravilla, es el grande del área y no necesita que se manchen las cosas de esta forma", dijo el federativo quien considera que la camiseta de México pesa en Concacaf. Totalmente, eso es obvio. Sabe lo que significa México a nivel de todo.

"Me parece que se dieron cosas afuera de la cancha que no se ven. Estoy claro que fue un partido apretado, se pierde tiempo y el árbitro está en todo su derecho de agregar, el agrega nueve y se juegan 13, eso no es normal, eso no se ve, en el Mundial se daban ocho y en el ocho pitaban, esa es la molestia.

“MÉXICO NO NECESITA QUE SE MANCHEN LAS COSAS DE ESTA FORMA” El Vicepresidente de la Federación Hondureña, Francisco Saybe habló de la molestia que tienen sobre el arbitraje. “Yo creo que jugamos como dos horas”. @mluiscastillo pic.twitter.com/8je39c33On — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 22, 2023

"Luego vamos a penales, repite dos penales, hay uno que nos queda duda de que el portero de México se adelanta", expresó.

