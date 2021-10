Yon de Luisa sobre ausencia de Chicharito en el Tri: 'Tuvo exigencias personales'

La ausencia de Javier 'Chicharito' Hernández con la Selección Mexicana ha llamado la atención, pues no es convocado desde septiembre de 2019, disputando su último duelo con la verde el 7 de aquel mes ante Estados Unidos.

Y Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), reveló las razones por las que Chicharito no ha sido llamado por Gerardo Martino, técnico del Tricolor, desde hace más de dos años.

"Yo creo que es importante, que como cualquiera de nosotros, en nuestras funciones y empleos, exijamos, yo creo que esa parte siempre va a ser positiva para ser mejores, siempre y cuando lo hagamos de las formas adecuadas y pensando en el bien del grupo entonces si dos, tres o cuatro jugadores quieren exigir algo bueno para el equipo, bienvenida esa exigencia siempre.

Parte de la entrevista con Yon de Luisa, Presidente de la @FMF Donde habla de @CH14_ Primera pregunta de @CHermosillo27 ¿Los jugadores pueden poner condiciones? pic.twitter.com/3OivToKfDz — Miguel Gurwitz (@Miguel_Gurwitz) October 26, 2021

"En la parte en la que no estamos de acuerdo es cuando existen exigencias que son individuales y que ponen los intereses personales por arriba de los intereses del grupo, ahí es donde seremos firmes, lo hemos sido en el pasado y lo seguiremos siendo en el futuro, para ver siempre por el bien del grupo", reveló De Luisa en entrevista con Telemundo.

"Todos los jugadores tienen esa oportunidad (de ser convocados), al fin del día es decisión del técnico. Yo lo he dicho muchas veces, yo no tengo ninguna persona vetada, ni jugador, ni jugadora, ni director técnico. Aquí no hay vetos, todo el mundo se gana su chance con base en sus méritos propios", agregó.

"Hubo ciertas cosas de Javier que no terminaron de gustar", preguntó el entrevistador, a lo que el presidente de la FMF respondió: "Así lo veo yo".

Además, el nuevo miembro del Consejo de la FIFA, aseguró que tanto el Tata Martino, como Gerardo Torrado, director de selecciones nacionales, cuentan con su respaldo en cualquier decisión que tomen referente al seleccionado nacional.

"Javier fue considerado por el técnico, por eso se le llamó y por eso jugó, en ese periodo se dieron una serie de cosas internas, y que así se decidió mantenerlas, por lo cual el técnico ha decidido no convocarlo y, en ese sentido, lo hemos platicado en varias ocasiones, el Tata tiene todo el apoyo de Gerardo Torrado y los dos tienen todo mi apoyo. Me parece que ese es buen ejemplo de que lo que pasa adentro se queda adentro y se resuelve adentro, pero hay que ver por el bien del grupo", sentenció Yon de Luisa.

