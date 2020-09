Yon de Luisa ve positiva la participación de Qatar en la Copa Oro 2021

Será benéfico para todas las selecciones participantes en la Copa de Oro 2021 que el equipo nacional de Qatar participe como invitado, así lo expresó Yon de Luis, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien vio con buenos ojos la incorporación del próximo anfitrión mundialista, así como la posibilidad de que el torneo ya se juegue con público.

“Y por otro lado me parece que la invitación a Qatar es muy positiva, le da un ingrediente adicional sobre la Selección que va a ser sede del siguiente Mundial, y creo que tenerlos en nuestra competencia es un lujo tanto deportivo como a nivel de la confederación”, dijo a ESPN.

En tanto, el federativo mexicano se dijo también a favor de que la Copa de Oro tenga un nuevo formato, pues en lugar de 12 Selecciones, en la próxima edición participarán 16, entre ellas: México, Canadá, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Honduras, Jamaica, Martinica, Panamá y Surinam.

“Es algo que vemos con muy buenos ojos a nivel Concacaf. El hecho de que se tenga una primer ronda calificatoria ya en Estados Unidos donde algunas de las Selecciones que normalmente no podían llegar, ahora puedan estar en este proceso calificatorio, me parece que para la Concacaf es muy bueno que se tenga este roce internacional para selecciones que normalmente no podían estar y que ahora estén”, indicó.

