Selección Mexicana: Bora Milutinovic: 'México debe pensar en el sexto partido'

Bora Milutinovic, ex técnico de la Selección Mexicana durante el Mundial de 1986, destacó que, si México no ha podido llegar al quinto partido, puede ser por un tema de que los entrenadores no han sabido manejar los encuentros.

“Mencionan el quinto partido, pero México debe de pensar en el sexto partido. Para mí hablar y hablar es muy sencillo, es más importante el ambiente, el espíritu del equipo, el compañerismo, todas esas cosas. ¿Por qué México no lo ha logrado? Puede que sea por los entrenadores que han manejado los partidos", aseguró en entrevista para W Radio.

El serbio ha sido el único estratega nacional que pudo llevar al combinado mexicano hasta los Cuartos de Final de una Copa del Mundo, que terminó perdiendo en penales ante Alemania; sin embargo, destacó que de no ser por las lesiones de Hugo Sánchez y Tomás Boy el equipo habría jugado mejor.

"Nuestro equipo (en México 1986) logró un resultado histórico, aunque pienso que podíamos haber llegado más lejos. Si Hugo Sánchez y Tomás Boy no hubieran estado lesionados pienso que pudimos jugar mejor", comentó.

