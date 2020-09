Mayorga: 'El buen paso de Pumas abre puertas a una convocatoria al Tri'

Para Alejandro Mayorga, en Pumas hay talento que puede ser tomado en cuenta para la Selección Mexicana, y a decir del lateral izquierdo, el buen paso que lleva la escuadra universitaria puede facilitar que jugadores felinos aparezcan en la próxima convocatoria de Gerardo Martino, técnico nacional.

"Yo creo que sí existen esas posibilidades (de que sean llamados al Tri). Sabemos que en Pumas hay mucha calidad de jugadores desde jóvenes hasta experimentados y el buen paso que lleva el equipo abre las puertas a esas posibilidades", dijo.

Respecto a que el domingo pasado ante Xolos anotó e incluso fue su primer partido como titular en el torneo, Mayorga reconoció que lo que va del Guard1anes 2020 no ha sido fácil para él, pero sigue trabajando para ganarse el puesto.

"Me siento muy bien con mi regreso, ha sido un inicio difícil no sólo para mi sino para todos porque han sido muchas cosas extra chancha las que han sucedido, pero las cosas se han dado bien y el trabajo me ha mantenido en buen ritmo", expresó.

