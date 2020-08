Selección Mexicana: Layún aseguró que el Covid-19 impidió su regreso al Tri

Pese que a mucho se habló de un veto por indisciplina en el Tri, Miguel Layún, jugador de Rayados de Monterrey, reveló que se había ganado un lugar para estar en la convocatoria de Gerardo Martino para encarar los partidos ante Grecia y República Checa en el mes de marzo

“En la última convocatoria que se suspendió por el Covid, me habían avisado que iba a estar porque venía en buen nivel y pinche Covid vino a...”, dijo Layún en entrevista con el Escorpión Dorado.

En esa misma línea, el zaguero mexicano explicó que estuvo en contacto con Gerardo Martino para resolver de una vez por todas las dudas en torno a su ausencia del representativo nacional, a lo que el timonel argentino le aseguró que se trataba de un tema de nivel futbolístico.

“El torneo después de mi última convocatoria estaba jugando de lateral derecho con Monterrey, entonces le hablé para ver si estaba todo bien porque había mucho rumor en la Selección, que si vetados, entonces le hablé directo y le pregunté si está pasando algo, me respondió que es una decisión meramente deportiva, no creo que estés en el mejor nivel y le dije que está perfecto”, explicó.

La última vez que el veracruzano fue tomado en cuenta por la Selección Mexicana fue en septiembre de 2019 cuando se habló de una indisciplina en Nueva York; no obstante, el ex del Porto aclaró personalmente el tema con Gerardo Martino.

Cabe destacar que para el duelo que disputará el TRI ante Costa Rica el próximo 30 de septiembre, Gerardo Martino solamente podrá contar con futbolistas que militan en la Liga MX al no ser una fecha FIFA, por lo que quizás el lateral vuelva a aparecer.

Luego de aclarar la situación que atraviesa con el tricolor, Miguel Layún se dio tiempo para hablar del futbolista brasileño Neymar, de quien no guarda muy gratos recuerdos.

Layún y Neymar se vieron las caras en los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018 donde la canarina eliminó a Brasil, y donde ambos jugadores protagonizaron un altercado en el que el jugador del PSG exageró un pisotón del mexicano.

“Todo mundo me pregunta, es bien pesado en la cancha, en la cancha me cae gordo. Como es llorón, apenas lo toqué y se revolcó. Vean la jugada (cuando lo levantó), me metió un pisotón y nadie dijo nada porque no me tiré, pendejo yo que no me tiro”, apuntó.

