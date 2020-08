Selección Mexicana: La Volpe reveló por qué no fue Cuauhtémoc Blanco al Mundial de 2006

Aunque han pasado 14 años del Mundial del 2006, los aficionados se siguen preguntando ¿por qué Ricardo La Volpe (timonel de en ese entonces de la Selección Mexicana) no convocó a Cuauhtémoc Blanco para esa justa mundialista?, a lo que el Bigotón por fin reveló los motivos.

"Si no hubiera llevado a Rafa (García) hubiera llevado a Israel Lopez o a (Jaime) Lozano por la posición, no a Cuauhtémoc (Blanco), si hubiera querido llevar a Cuauhtémoc tendría que haber dejado a (Jared) Borgetti o (Guillermo) Franco, ósea si Rafa no hubiera ido tampoco hubiera ido Cuauhtémoc, hubiera ido Israel Lopez", explicó en su cuenta de Twitter.

Ante la respuesta, muchos usuarios le recriminaron dicha decisión pues aseguraron que el actual gobernador de Morelos pudo haber hecho que la Selección Mexicana brillara, minutos después el Bigotón eliminó el tuit.

Cabe recordar que días antes del Mundial 2006, Blanco se enteró que estaba fuera del Mundial y en su lugar el argentino llevaría a Rafael 'Chiquis' García, un elemento de banca, que también es yerno de La Volpe.

