FMF: Todo lo que debes saber sobre el Fondo de Inversión

El Fondo de Inversión para el futbol mexicano es uno de los temas que ha acaparado titulares en las semanas recientes en nuestro país. Se ha especulado mucho sobre su llegada, la cantidad de dinero que invertirá y quienes serán los principales beneficiarios de este acuerdo.

Sobre este tema, RÉCORD pudo saber detalles para clarificar todo acerca del fondo que apunta a elevar al futbol nacional.

De acuerdo con información de Diana Pérez y Carlos Ponce de León, el Fondo de Inversión sólo se va a firmar cuando ya no haya multipropiedad y cuando los 18 clubes estén de acuerdo. En este sentido, si varios equipos no quieren sumarse, serán los otros quienes hagan la labor de convencimiento.

Mientras que si es solo un club el que no está de acuerdo con el fondo, revisarán cómo proceder, pues no permitirán que por un equipo no se logre el beneficio para el resto. Y es que entre el 75 y 85 por ciento de este fondo se destinará para mejorar el futbol mexicano en un total de 200 acciones distintas, por ejemplo instalaciones, conectividad en los estadios, mantenimiento, entre otras.

¿Cómo quedan las ganancias?

Por otra parte, clarificar que con este fondo, quienes inviertan no serán dueños de ninguna acción de los equipos del futbol mexicano, ni podrán comprar derechos o quitarles activos comerciales. Sin embargo, sí recibirán un 10 por ciento de las ganancias por comercialización y derechos de transmisión tanto de las ligas como de las selecciones nacionales.

En este aspecto, los derechos de transmisión se van a negociar en cuatro rubros diferentes: para México, para Estados Unidos en español, para Estados Unidos en inglés y para el resto del mundo.

La multipropiedad se acabará en el futbol mexicano

Si bien la postura oficial es que para firmar el Fondo de Inversión se tiene que acabar con la multipropiedad, Diana Pérez y Carlos Ponce de León pudieron saber que -por ahora- el acuerdo se firmaría incluso si ésta sigue existiendo. Solo se daría a los dueños involucrados un plazo -todavía sin definir su duración- para deshacerse de alguno de sus equipos.

En este sentido, la FMF considera solo tres grupos con práctica de multitpropiedad: Grupo Orlegi (Atlas y Santos), Grupo Caliente (Xolos y Gallos Blancos), y Grupo Pachuca (Pachuca y León). No incluyen en este aspecto a TV Azteca con Mazatlán y Puebla.

¿Por qué firmar el fondo de inversión?

El principal motivo que tienen los directivos para buscar este acuerdo es que, desde su perspectiva, el futbol mexicano carece de credibilidad y por eso el dinero no llega como tiene que llegar. Cuando el fondo se firme es como si le pusieran un sello de calidad y confianza, entonces con eso los clubes mexicanos recibirán más y mejores patrocinios u ofertas por un porcentaje del equipo.

Con esta estrategia, los inversionistas y patrocinadores podrán ver la inversión como segura. No hay un estimado de cuánto más podrán recibir, pero hay certeza de que habrá mas inversiones en los clubes.

Comisión para los involucrados

Todos los involucrados en la negociación, entre ellos Juan Carlos 'Bomba' Rodríguez, alto comisionado de la FMF, y Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, se llevarán una comisión cuando el trato se cierre, entre ellos la Bomba, tal y como RÉCORD lo adelantó.

Cabe mencionar que todos los equipos de la Liga MX se están auditandode manera exhaustiva, por lo que se contrató a una empresa especializada.

