José Pablo Tostado, excampeón del mundo con México, busca revancha en el deporte en la docencia

Todo pintaba color de rosas para José Pablo Tostado la noche del verano de 2011 cuando se consagró Campeón del Mundo en el Mundial Sub 17 celebrado en nuestro país; el centrocampista había disputado todos los partidos de aquella justa y fue titular en la Final vs Uruguay en un Estadio Azteca lleno.

Sin embargo, diversas circunstancias lo llevaron del primer equipo de Chivas a Tigres y algunos equipos de la segunda división hasta dejar el futbol con 22 años.

A sus 26 años y pese a alguna lesión en la rodilla, José Pablo ha sabido salir adelante dentro y fuera del futbol, teniendo en sus planes a corto plazo el ejercer de su recién terminada carrera de educación física.

"(Tras el retiro) Saqué mi carro, se me dio la oportunidad y estuve de Uber, que nos fue bien gracias a Dios y en otros trabajos. Hacía cosas de futbol, llegué a hacer entrenador de niños, pero no formé mi escuela, ni nada, solo estuve como entrenador de niños, también hubo un momento en el que me fui del otro lado (Estados Unidos)”, relató Tostado en entrevista con ESPN.

“Terminé la carrera de educación física y estamos tratando de estar en eso. Tengo mi familia, tengo a mis hijos, he madurado y han salido otras cosas gracias a Dios. Si tú tienes un trabajo o una forma de seguir viviendo del futbol, ya sea como entrenador, de preparador físico, pues obviamente que lo quieres porque sigues encariñado con el futbol.

“No sé si deje de jugar futbol algún día. Amateur sigo jugando. Estoy jugando en Culiacán en una Segunda División, pero no puedo todos los días y también juego en un equipo, que es de unos parientes de mi mujer, pero ese es mini soccer, pero en los dos juego. A la semana yo tengo dos juegos o tres a veces”, apuntó el Campeón del Mundo con la Selección Mexicana en 2011.