La vida puede cambiar en un segundo, y así le ocurrió a Rodrigo Alain Cuevas Leyva, un delantero del club Ciervos FC, de la Segunda División Premier, a quien se le tuvo que amputar el pie izquierdo a consecuencia de los daños por una descarga eléctrica.

En un publicación en Facebook , el futbolista explicó que no fue recibido en ningún hospital de la Ciudad de México debido a la ocupación por Covid-19, y por ello tuvo que ser trasladado a Culiacán, Sinaloa.

Cuevas Leyva relató que llegó a Culiacán el sábado por la noche y fue recibido, pero la atención y los estudios se hicieron hasta el lunes.

"Resulta que mi pie izquierdo quedó hecho trizas. El cirujano y los doctores, como deben de ser, fueron sinceros y directos conmigo y mis papás (...). Lo que nos dijeron fue que me tenían que amputar el pie porque estaba demasiado infectado, y si no se operaba pondría en riesgo mi vida", explicó el futbolista en redes sociales.

"En ese momento pasaban miles de cosas por mi cabeza, pensaba que ya se había acabado mi carrera futbolística, que fue corta, que por qué a mí, que todo lo que batallé para poder llegar a pisar una cancha de manera profesional. Pensaba en mi familia, en que si me mueven de aquí serían más gastos etc. Me cuestionada una y mil cosas, pero tuve que calmarme y tranquilizarme, y lo que hice fue encomendarme y cofiar en Dios", agregó.

