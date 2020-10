AMLO: 'Facebook es más popular, Twitter es para clase media hacia arriba'

Andrés Manuel López Obrador realizó este miércoles una comparación de las redes sociales, donde catalogó a Facebook como más "popular" y a Twitter como de "clase media y alta".

“En el caso de las redes sociales es distinto el Twitter que el Face en lo que a nosotros nos corresponde, el Face es más abierto, y tiene una explicación: el Face es más popular, el Twitter tiene que ver con más con clase media hacia arriba. El Facebook es para mayor población.

“Lo segundo es de que, por las características de nuestro gobierno, el apoyo lo tenemos con el pueblo, entonces por eso lo que publicamos en Face tiene mucho más de impacto, es decir, se extiende más, se reproduce más que lo de Twitter que es más limitado”, explicó el mandatario en conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

De igual forma, el Presidente de México afirmó que en Facebook no existen los "bots", como si ocurre en la red del pajarito.

“Y luego hay otra cosa que lo debería de ver Twitter, no me refiero a Twitter México, porque no creo que sea así a nivel mundial, aquí hay manipulación con los bots; en Face no pasa eso”, agregó.

