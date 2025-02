Presidente de la Liga Premier sobre los amaños: “No meto las manos al fuego por nadie”

La polémica que se ha revelado sobre las apuestas deportivas y amaño de partidos en el futbol mexicano continúa dando de que hablar, al momento solo se ha confirmado el caso del Real Apodaca de la Liga Premier (Tercera División), pero hay sospechas de que existe mucho más detrás que aún no se conoce e inclusive altos mandos de la liga podrían estar involucrados.

Liga Premier acusada de amaño de partidos | FB: LigaPremierFMF

En entrevista para TUDN, el presidente de la Liga Premier, José Vázquez Ávila, dio la cara por primera vez sobre los hechos suscitados en la liga y a pesar de que en un principio mencionó que los ‘manchados’ por todo esto son los jugadores y no los clubes o la propia liga, no se atrevió a meter las manos al fuego por los directivos.

"Si te refieres a dañada en este momento en la imagen, sí, si te refieres a dañada de otra forma, no…”

“No son tiempos de meter las manos al fuego, David (Faitelson), por nadie, pero realmente lo que creo es que el futbol profesa siempre limpieza y lucha y batalla y profesionalismo, y que estas excepciones nos hacen pensar otras cosas que debemos además pensarlas, debemos además estar muy alertas sobre cualquier situación, pero no, a ese nivel yo no creo. Hoy es un tema desafortunado".

Presiente de la Liga Premier no 'mete las manos al fuego' | FB: LigaPremierFMF

Partido amañado de Real Apodaca no será repetido

El partido entre Real Apodaca y Los Cabos es el señalado por posible amaño, pese a esto, el presidente de la Liga Premier ve lejana la posibilidad de que el duelo se repita, pues no habría ‘pruebas suficientes’ para que esto suceda.

"No, yo no creo que haya distancias en ese tema. O sea, yo creo que lo que sucede en el partido está reglamentado lo que sucede y sucedió. Es difícil que en ese momento podamos decir que ese partido específicamente", declaró para TUDN.

José Vázquez Ávila, presidente de la Liga Premier | FB: LigaPremierFMF

