Brian Rodríguez revela cómo Luis Suárez le consiguió el jersey de Leo Messi

El futbolista uruguayo Brian Rodríguez compartió una anécdota sobre cómo logró obtener la camiseta de Lionel Messi gracias a la intervención de su compatriota, Luis Suárez. En una entrevista para el programa “La Quinta Tribuna” de AUF TV, Rodríguez reveló los detalles de este curioso momento.

En enero de este año, América disputó un partido amistoso en Las Vegas contra el Inter Miami, equipo en el que milita Messi. Al término del encuentro, Rodríguez pudo intercambiar playeras con el astro argentino, sin embargo, su compatriota le ayudó a conseguir una de todos modos.

Jugó ante Inter Miami | MEXSPORT

"Estábamos en el túnel del estadio y Luis (Suárez) me recordó que tenía la camiseta de Leo para mí. Yo pensé que simplemente me la daría y ya, pero Luis me preguntó: ¿No me vas a dar la tuya para dársela a él?", relató Rodríguez entre risas. "Pensé: ¿Él va a querer la mía? Y Luis me dijo: ¡Obvio que la quiere! Creía que me estaba bromeando, ¿para qué va a querer la mía?", reveló el extremo charrúa.

Consiguió la playera de Messi | MEXSPORT

Rodríguez y su futuro en el futbol

Más allá de esta anécdota, Brian Rodríguez también habló sobre sus aspiraciones profesionales. El extremo uruguayo confesó su deseo de tener una nueva oportunidad en el futbol europeo. "Creo que el mejor futbol está en Europa, es a donde todos quieren llegar. Hoy, con la cabeza más asentada, me siento muy confiado de que puedo ir y demostrar toda mi calidad", señaló.

Quiere llegar a Europa | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La FMF presenta denuncia ante la FGR por apuestas ilegales en el futbol mexicano