Ramón Ramírez confiesa que rechazó jugar en Europa: “Me dio miedo jugar en Italia”

El sueño de la gran mayoría de los futbolistas mexicanos es dar el salto a Europa, sin embargo, no todos tienen lo suficiente para poder jugar en el viejo continente o existen otros casos extraordinarios como el de Ramón Ramírez, quien rechazó jugar en la Serie A.

Ramón Ramírez, miembro del Salón de la Fama | IMAGO7

En entrevista para el podcast, La Capitana, Ramón Ramírez confesó que durante el comienzo de su carrera en una gira que la Selección Mexicana tuvo por Europa, un club italiano lo quiso fichar, sin embargo, fue él mismo quien rechazó la oferta por miedo, pues apenas tenía 21 años de edad.

“En 1990 sin tener más de 30 partidos en primera división, en una gira por Italia con la Selección Mexicana Olímpica, un equipo italiano me invitó a que me quedara allá en Europa y no quise, la verdad me dio miedo, no me la creí”

Ramón Ramírez confiesa que le impactó la posibilidad de jugar en la misma liga con figuras de la talla de Maradona, Van Basten, Gullit, Baggio, entre otros.

Ramón Ramírez con el Tri | IMAGO7

Años después y luego de consolidarse en México jugando para Santos Laguna, el mediocampista mexicano fichó por las Chivas, club donde se volvió un referente.

Ramón Ramírez se arrepiente de rechazar jugar en Europa

De la misma forma en la que confesó que rechazó jugar en Italia, Ramón Ramírez también reveló que a 35 años de aquella única oportunidad, sí se arrepiento de no haber jugado en Europa, pues a pesar de que lo buscó años después, no volvió a tener una oferta sobre la mesa.

“Sí me arrepiento, sí me hubiera gustado jugar en Europa. Son de las deudas que me dejó el futbol, haber jugado en Europa y unos Juegos Olímpicos”, sentenció Ramón Ramírez.

Ramón Ramírez se arrepiente de no ir a Europa | IMAGO7

