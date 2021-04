Salcido: 'Estuve a punto de 're matar' a Gignac cuando habló de los mexicanos'

Carlos Salcido no se guardó nada y arremetió contra André-Pierre Gignac luego de que este dijera que el peor enemigo del mexicano es otro mexicano.

Y es que para el exjugador de Veracruz, el francés no tiene la autoridad para hablar sobre los mexicanos, aunque se haya naturalizado.

"Eso de decir que el mexicano es el peor enemigo de otro mexicano es mentira, que te lo diga un extranjero como lo hizo Gignac, estuve a punto de re matarlo, porque si alguien estuvo en la cancha junto con él, fui yo, yo sé perfectamente pero no lo digo", aseguró en entrevista con Balam Sports.

Asimismo, Salcido aseguró que el Bomboro no es una voz autorizada para hablar de estos temas, sobre todo por las acciones que ha hecho en el futbol.

"El mexicano no es enemigo del mexicano, eres tú mismo, así de fácil, me duele que un extranjero diga estas cosas, aunque sea más mexicano, no lo puedes decir, no puedes generalizar, eso que lo dejen para jugadores de élite del futbol mexicano", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALAN PULIDO: REVELÓ QUE PREFIERE IR A JUEGOS OLÍMPICOS EN VEZ DE COPA ORO