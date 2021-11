Alves tras regresar al Barcelona: 'Vengo a guerrillear, no a pasar el tiempo'

Ante más de 10 mil aficionados que se dieron cita en el Estadio Camp Nou, Dani Alves fue presentado de manera oficial este miércoles como nuevo jugador del Barcelona. En el momento, el lateral brasileño dio sus primeras palabras a su regreso al conjunto culé.

"Uno tiene que intentar evolucionar. En toda mi carrera he intentado ir hacia adelante y cada uno elige su camino. Cuando se hace algo colectivo hay que ayudarse y arroparse. El problema de mi compañero es mi problema y su alegría es la mía. Todo lo que haga será por el bien del Barcelona", declaró.

Alves habló sobre su rol en el equipo: "Nunca he nacido para ser segundo, siempre primero. Vengo a guerrillear, no vengo a pasar el tiempo ni a vivir en Barcelona. Vengo para jugar y pelear un puesto. No es porque hice historia ni por la buena relación con Xavi. Con mi trabajo voy a pelear y a intentar aportar. La edad es sólo números. Acabo de demostrarlo en las Olimpiadas. La gente esperará lo mejor de mi y yo responderé como siempre", señaló.

Dani habló un poco de lo que será el trabajo de Xavi Hernández como estratega.

"Conociendo a Xavi me preocupa más perder un pase. Recuerdo un partido que hizo él que en 90 minutos no falló un pase, se pondrá firme en esta faceta", agregó.

Por su parte, también platicó sobre su tema contractual. "Yo tengo hasta junio y luego todo se puede hablar, dependerá de los resultados... Si mi nota es 4,5 estoy suspendido... hay que tener nota alta para continuar", mencionó.

El futbolista seleccionado brasileño, describió cómo han sido sus primeros días tras su regreso al Barcelona.

"Han sido dos días muy especiales porque poder vestirme de corto es muy especial. Poder entrar en el vestuario, ver a mis compañeros, alguno sigue aún dando guerra, me ha hecho sentirme en casa. Me he encontrando gente joven. Me hacía recordar muchas cosas que he vivido pero, sobre todo, poder traer un poco de alegría, ilusión. En estos últimos tiempos se ha ido cargando de cosas negativas y es momento de que cambien. Para ello hay que ser positivos. No mirar el problema, si no la solución y esa es la misión de Xavi, al mía. Es momento de juntarnos, de transformar el club como lo hicimos. El reto es grande, pero las ganas también", explicó.

Hay que recodar que Dani Alves no podrá jugar con el Barça hasta el próximo año en el mes de enero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: LAPORTA NO DESCARTÓ EL REGRESO DE MESSI E INIESTA