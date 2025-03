Champions League: Días, horarios y dónde ver los juegos de Vuelta de los Octavos de Final

Por el pase a los Cuartos de Final. Esta semana se disputan los ocho partidos de Vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League y en RÉCORD te contamos todos los detalles para que no te pierdas nada.

Como es costumbre, los encuentros se disputarán martes y miércoles con cuatro juegos por día con tres de ellos disputándose en punto de las 14:00 horas del centro de México y el cuarto jugándose horas antes en punto de las 11:45 horas.

Se reanuda la competencia | MEXSPORT

Los Octavos de Final comenzarán el martes en el Olímpico de Montjuic, donde Barcelona con la ventaja de 1-0 recibirá al Benfica 15 minutos antes del mediodía. Al terminar el partido iniciarán los encuentros entre Inter vs Feyenoord (2-0), Liverpool vs PSG (1-0) y Bayer Leverkusen vs Bayern Munich (0-1).

Todos los partidos del martes se podrán ver a través de streaming en Max, mientras que el juego entre Barcelona y Benfica, así como el de Bayer Leverkusen y Bayern Munich se podrán ver también por transmisión en TNT Sports.

Así quedaron en la Ida | X @ChampionsLeague

Ya el miércoles Lillie recibirá a Borussia Dortmund en punto de las 11:45 horas con un empate a un gol por bando. Tras este partido iniciarán a las 14:00 horas los encuentros entre, Aston Villa vs Brujas (3-1), Real Madrid vs Atlético de Madrid (2-1) y Arsenal vs PSV (7-1).

Estos cuatro partidos, y con los que se definirán todos los enfrentamientos de Cuartos de Final, se podrán ver a través de Streaming en la aplicación de Caliente TV.

Buscan el pase a Octavos | X @ChampionsLeague

