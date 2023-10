Porto vs Barcelona: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Champions Leage?

El Barcelona visita este miércoles el Estadio Dragao en busca de tres puntos que le permitan consolidarse como líder de su grupo en la fase de grupos de la Championes League. Sin embargo, no será fácil ante un Porto que quiere mantenerse fuerte en casa.

El propio director técnico del equipo blaugrana, Xavi Hernández, reconoció que no será un compromiso sencillo y aseguró que no se confiarán, pues el Porto no es un rival como el Antwerp, al cual vencieron 5-0 en la primera fecha del certamen europeo.

"Tienen bajas importantes, nosotros también, pero no es excusa y ellos tienen jugadores para suplir las bajas. Serán 11 contra 11", declaró en la conferencia de prensa previo al compromiso. Añadió que estudiaron al rival para poder adaptarse a cualquier escenario que se presente. "Son muy fuertes y rápidos en las transiciones y estamos preparados si hacen línea de cinco".

Por su parte, Sergio Conceição reconoció que tendrán un rival complicado, pero no por ello invencible. "Llevan algunos partidos sin encajar goles, pero conocemos sus debilidades, todos los equipos las tienen".

"Tiene mucho que ver con nuestra consistencia defensiva y luego aprovechar algunas de las debilidades del oponente. Sufriremos contra el Barcelona, pero el Barcelona también sufrirá contra el FC Porto", finaliz´p el estratega, que no contará con Pepe ni con Iván Marcano.

Fecha: 4 de octubre

Fecha: 4 de octubre

Horario: 13:00 (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio Dragao

Transmisión: HBO Max