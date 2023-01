Supercopa de España: Xavi destacó el primer título del Barcelona sin Leo Messi

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, festejó su primer título como entrenador después de ganar la Supercopa de España 3-1 al Real Madrid.

El estratega blaugrana destacó que siempre ha pensado en cómo le gusta que juegue su equipo para que logre las victorias y guste a los aficionados, no sólo en ganar.

Xavi comentó en conferencia de prensa posterior al triunfo que "Estoy satisfecho porque me importa el cómo. Y cuando ganamos y no jugamos como tenemos que jugar, pues no me voy del todo contento. Y condiciona. Pero siempre pensamos el cómo".

Además, el técnico señaló que desde la salida de Messi, provocó muchas cosas por lo que un título para el Barcelonismo es muy importante, para empezar a retomar el camino ganador.

"Para el barcelonismo también es importante. La marcha de Leo fue importante. Y espero que este sea el primer título de muchos", sentenció Xavi Hernández, DT del Barcelona.

