Aleksander Ceferin sobre Caso Negreira: 'Es una de las situaciones más graves que yo haya visto'

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, habló sobre los problema que recientemente han envuelto al Barcelona, específicamente por el Caso Negreira, y aseguró que es "una de las situaciones más graves que haya visto".

El mandatariao explicó que no puede hacer "comentarios directos" pero dejó en claro la gravedad del asunto.

"No puedo hacer comentarios directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. Sin embargo, puedo decir que me he informado y la situación es sumamente grave. En mi opinión, una de las más graves en el fútbol que yo haya visto", dijo al medio esloveno Ekipa SN.

Asimismo, el mandatario comentó que aunque para La Liga el tema ya haya prescrito, para la UEFA no es así, por lo que podría haber una sanción si se amerita.

La Comisión de Ética y Disciplina del organismo informó el pasado 23 de marzo que se inició una investigación en contra del club catalán por los escándalos del Caso Negreira.

El caso se encuentra en uno de sus puntos más altos, pues este lunes el diario La Vanguardia publicó un artículo que asegura que Javier Tebas, presidente de La Liga, habría presentado pruebas falsas a la Fiscalía Anticorrupción.

Como respuesta, el Barcelona emitió un comunicado donde expresó su molestia y pidió la dimisión de Tebas.

