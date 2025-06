Ricardo Gareca deja a la Selección de Chile tras quedar eliminados del Mundial 2026

Tres y contando. Tras quedar fuera de los Mundiales de Rusia 2018 y Qata 2022, la Selección de Chile nuevamente quedó eliminada en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026. Por este motivo, Ricardo Gareca dejó su puesto como director técnico.

La derrota 2-0 ante Bolivia acabó oficialmente con las aspiraciones de la Roja en las eliminatorias de Conmebol, por lo que el técnico argentino decidió hacerse a un lado. "Tuvimos una reunión en el vestuario con los dirigentes, con todos y luego con los jugadores y la delegación. Les comunicamos que queríamos descomprimir esto. Intentamos pelear todo".

Chile quedó eliminado del Mundial | AP

"Quiero agradecer a todos por el respaldo», señaló Gareca, quien después del descalabro se reunió con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y el secretario, Jorge Yunge, en el Estadio de Villa Ingenio, en El Alto, para acordar su salida.

Gareca se marcha con mucho cariño por Chile

El estratega aseguró que siempre recibió apoyo y respaldo, a pesar de lo cual no consiguió los resultados esperados. "Quiero agradecer a los muchachos, a los jugadores, a los dirigentes por el respaldo que nos dieron hasta las últimas consecuencias y quiero dejar bien en claro que nunca hubo un tema económico porque jamás en ningún lado yo le hecho juicio a nadie".

Gareca no continuará en la Selección chilena | AP

"Me llevo una gran imagen en todo aspecto, creo que en un momento no dimos resultados, lamentablemente Chile está en una situación que nadie hubiese deseado y también deportivamente yo, con toda la experiencia que tengo también es un golpe duro para mí, de la cual me tengo que levantar", añadió.

Los números de Gareca con Chile

El estratega de 67años asumió el cargo con Chile en enero de 2024, cuando la selección estaba en octavo lugar con cinco puntos obtenidos por Eduardo Berizzo. Gareca solo sumó cinco más de 30 disputados, con siete derrotas en diez encuentros.

Gareca se marchó tras la derrota de Chile ante Bolivia | AP