Las Águilas del América se terminaron llevando la victoria ante Atlas en su visita al Jalisco dentro de la Jornada 12 del Clausura 2025: sin embargo, la polémica se incendió en contra de los locales.

El juego se vio manchado por una pena máxima que Óscar Mejía no marcó a favor de los tapatíos luego de una mano de Israel Reyes donde tampoco había un supuesto fuera de juego en el agregado y con el marcador 3-1.

Atlas en el Jalisco l CRÉDITO:IMAGO7

El Cantante Guerrero, analista arbitral de TUDN, mencionó en primera instancia que estuvo bien señalado la jugada; sin embargo, rectificó y aseguró que era un penal a favor del Atlas.

“Penal por mano a favor de Atlas que no sancionan por previo fuera de jeugo, interferir a un adversario disputándole un balón”, comentó el exsilbante en su cuenta de X.

Finalmente puntualizó que no hubo fuera de juego: “La pregunta es: existe fuera de juego para anular esa mano deliberada de bloqueo??. No hay fuera de juego”.

— El Cantante Guerrero (@cantantegro) March 16, 2025