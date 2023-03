Alexis Vega apunta a reaparecer con Chivas ante América en el Clásico Nacional

El Clásico Nacional podría ser el escenario en el que Alexis Vega haga su reaparición con el Guadalajara. Después de dos meses de ausencia debido a una lesión, el delantero rojiblanco ya está disponible y entró en la convocatoria del entrenador Veljko Paunović, quien no descartó la posibilidad de que el goleador tenga minutos ante América.

“Hemos convocado a toda la gente disponible incluido Alexis Vega, Conejo Brizuela también. Es todo lo que podemos compartir. Esperamos que el caso de Vega tenga participación mañana. Veremos si de inicio o cuando toque”, declaró en conferencia previa al juego contra América.

Incluso, el propio Vega se mostró con la mayor disposición de poder participar en el encuentro ante el acérrimo rival de Chivas. Afirmó que está completamente recuperado y si lo consideran desde el inicio o sólo unos minutos, buscará hacer la diferencia en la cancha, todo por el bien de su equipo.

“Tengo una semana trabajando al 100 por ciento con el equipo. Bien o mal, dos meses de recuperación no ha sido nada fácil, pero si el míster me dice que voy de titular, trataré de hacer lo mejor posible; si me dice ‘vas 10 o 15 minutos’ también trataré de revolucionar al equipo y tratar de ayudar a mis compañeros”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALAN MOZO, EMOCIONADO POR CLÁSICO: 'LA AFICIÓN SE VA A SENTIR IDENTIFICADA DE CÓMO LOS VAMOS A REPRESENTAR'