Álvaro Fidalgo sobre el penalti no marcado: 'Como no es a favor de América, no hay polémica'

El mediocampista del América, Álvaro Fidalgo, habló sobre el penalti no señalado a favor de su equipo en el partido de Ida ante Chivas en los octavos de la Concachampions Cup.

Fidalgo asegura que hay una mano muy clara, sin embargo, confiesa que desconoce cómo sea el criterio para marcar.

Asimismo, dentro de sus declaraciones en zona mixta, Álvaro apuntó que como la marcación no terminó favoreciendo al América, no se habrá polémica.

"Lo estaba viendo ahora, me parece mano muy clara, no sé como sea el criterio exactamente de ellos. Mano es, mano, la toca, no sé si es porque lo toca Brian o no, pero mano me parece, muy claro y pues nada. Si llega a caer del otro lado, habría polémica, como no es de América, no creo que haya", sentenció.

Queda historia

A pesar de que hay polémica en la jugada del Clásico Nacional, el conjunto de Coapa tendrá 90 minutos en casa para tratar de conseguir su pase a cuartos de final o que Chivas concluya la tarea y elimine a su máximo rival.

