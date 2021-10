América: Aquino, Cáceres y Sánchez, baja en el Clásico Capitalino

Había mucha incertidumbre en Coapa por la participación de Pedro Aquino para el Clásico Capitalino, sin embargo, al final prefirieron no arriesgarlo y guardarán al peruano este fin de semana.

Se sabía que Aquino ya estaba trabajando al parejo del grupo, no obstante, la decisión de Santiago Solari fue darle descanso para poder recuperarlo al cien y no exponerlo en un partido que más allá de la pasión que desborda, para las Águilas ya no significa nada en el tema de la tabla.

Junto al andino estarán en el palco Sebastián Cáceres y Richard Sánchez, quienes tampoco tendrán participación por la misma causa, cuidar a la plantilla y permitir que lleguen con plenitud a la Liguilla.

El caso de Bruno Valdez es muy similar, pues aunque el paraguayo esté en el banquillo dificilmente tendrá actividad, ya que la intención es cuidarlo como a sus compañeros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: OCHOA LE EXIGIÓ A SUS COMPAÑEROS PONERSE LA MEDALLA TRAS DERROTA VS RAYADOS