América: Perderá a Richard Sánchez, pero Aquino ya entrenó al parejo del equipo

En América quieren darle la vuelta rápido al tropiezo en Concacaf y ya piensan en el Clásico de mañana en la Liga con la novedad de que Richard Sánchez está prácticamente descartado para el choque ante Cruz Azul por lesión.

El equipo regresó a la Ciudad de México y realizó un entrenamiento regenerativo en Coapa, al tiempo en que el mediocampista paraguayo fue valorado por los médicos quienes decidieron que lo mejor es no exponer al futbolista sabiendo que la Liguilla está a la vuelta de la esquina.

Por lo tanto, es muy probable que Richard no vea actividad tampoco la próxima semana ya que consideran que la carga sobre el sudamericano ha sido muy intensa considerando que es titular en Liga, lo fue en la Liga de Campeones de la Concacaf y es un constante de su Selección en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Sin embargo, no todas son malas noticias en el Nido ya que el futbolista peruano, Pedro Aquino ya pudo a entrenar al cien con el equipo y aunque está listo para jugar ante La Máquina, será decisión de Santiago Solari si toma en cuenta o no al jugador inca, quien por fortuna no sufrió un desgarre y todo quedó en una contractura que ya logró dejar atrás.

En Coapa esperan que las semanas de inactividad que se les vienen por los partidos de Repechaje y por la pausa por Fecha FIFA puedan beneficiar en el descanso y recuperación de su plantilla antes de encarar la Liguilla donde tendrán la obligación de confirmar su buen paso en la fase regular y sacarse la espinita que se les clavó por la derrota en la Final internacional con Rayados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: ¿POR QUÉ LA AFICIÓN AZULCREMA ‘EXPLOTÓ’ EN CONTRA DE SANTIAGO SOLARI?