Javier Aguirre tras conquistar la Concachampions: 'Sabíamos que en este partido no podíamos fallar'

El título de Concachampions ganado ante el América representó un envión anímico para el Monterrey, quien cerrará con todo la recta final del campeonato. Así lo confirmó su técnico, Javier Aguirre.

“Esto nos da una inyección importante de moral, de cara al partido contra San Luis y cerrar en el Azteca lo mejor posible para tratar de meternos a la Liguilla", declaró el Vasco en conferencia de prensa.

Aguirre señaló que la clave para obtener este título fue la estabilidad emocional que mostró su equipo pese al bache por el que atraviesan en la Liga.

“El equipo emocionalmente estuvo equilibrado no perdió la calma con cuatro derrotas seguidas no perdió confianza, preparamos este partido con mucha ilusión, sabíamos que en este partido no podíamos fallar, hicimos muchos goles para cerrar de local, eliminamos al Campeón de la Liga Mx y al Campeón de la MLS”, comentó.

El técnico mexicano dijo que está acostumbrado a las críticas que se suscitan de acuerdo a los resultados conseguidos, por lo que les restó importancia.

“Nosotros los que nos dedicamos a eso, estamos familiarizados con este tipo de cosas, las derrotas traen problemas y las victorias dan confianza y todo lo que esto conlleva, estamos acostumbradísimos”, finalizó.

