Antonio Carlos Santos sobre Uriel Antuna: 'No sabe encarar, parece una cucaracha tonta'

El exmediocampista de las Águilas del América Antonio Carlos Santos, en entrevista para 'W Deportes', sin tapujos, dio su opinión sobre el mediocentro Uriel Antuna, quien será la moneda de cambio para que Sebastián Córdova llegue a las Chivas.

A la leyenda azulcrema no se le escuchó nada feliz con el posible fichaje del 'Brujo' y también aseguró que dicho cambio entre los jugadores no es un parteaguas para las escuadras.

“Antuna es como Córdova, ni fu ni fa, no pasa nada. Es un jugador que es muy rápido, pero que agarra la pelota y parece una cucaracha tonta, va hasta el centro del campo y de ahí no pasa nada, si le pones una marca no sabe encarar”.

Dejó en claro que el único beneficio que tendrán los de Coapa es el dinero que reciban por Sebastián, y recalcó que el mayor error de las Águilas sería aceptar el cambio.

"Va a ser un beneficio para el América (salida de Sebastián Córdova), que lo vendan pero que no reciban a nadie a cambio. Que sea Chivas quien se quede con lo malo del América. Si Córdova no sirvió en el América tampoco lo hará en Chivas”.

