Brailovsky sobre Bofo Bautista: 'Se tiene que hacer responsable de lo que dice'

Daniel Brailovsky señaló que Adolfo Bautista es un personaje pintoresco, pues desde su etapa como jugador profesional ha gustado de ponerle sabor a las Clásicos, esto tras sus polémicas declaraciones en contra del América y Roger Martínez, aunque aclaró que el Bofo se tiene que hacer responsable de sus palabras.

"El ´Bofo’ es un tipo pintoresco, es un exfutbolista al igual que lo soy yo, siempre le metió condimento al Clásico. Todo lo que se dio afuera, lo que se vibre afuera, queda ahí afuera y cada uno puede decir con respeto lo que piensa, en este caso el´Bofo’ dice una cosa, Roger puede decir otra cosa, Cuauhtémoc (Blanco) puede decir otra, esas cosas deben quedar fuera de la cancha, pero hacerse responsable de lo que dice cada uno. El ‘Bofo’ se tiene que hacer responsable de lo que dice él y los demás hacerse responsables de lo que dice también. Yo respeto mucho las opiniones y sobre todo a los exfutbolistas que han jugado en una institución o en la otra", declaró en charla con RÉCORD.

El Ruso dijo que mientras los dimes y diretes entre ambos equipos previo al duelo más importante del torneo regular no sobrepasen el tema deportivo, no tiene ningún inconveniente que estos sean parte de la rivalidad, aunque aseguró, que él prefiere que se hable en la cancha,

“Mientras no se lleguen a calentar de más para que esto no se transfiera a la tribuna y podamos vivir un Clásico en paz, no tengo ningún inconveniente. Yo no era cuando jugaba, ni cuando dirigía, ni ahora como hincha, no soy partidario de hablar afuera de la cancha, yo siempre he dicho que hay que hablar adentro, hay que demostrar adentro. Los futbolistas que juegan, no deberían de hablar, los exfutbolistas que diga cada uno lo que quiera. Afuera, lo que sea. Cuando son profesionales, jugando en actividad, yo estoy en contra, no creo que haya que hablar ahí. En mi época, por lo menos, se hablaba cuando se jugaba”, finalizó.

