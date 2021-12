Carlos Reinoso: “Es una aberración lo de Antuna; no entiendo lo de Córdova"

El exjugador del América Carlos Reinoso reveló su opinion para 'ESPN Digital' sobre el intercambio que harán las Águilas y Chivas con Sebastián Córdova y Uriel Antuna, el exmediocampista tachó el acuerdo de aberrante.

“Es una aberración lo de Antuna. No entiendo lo de Córdova, que me gusta y encanta cómo juega. Creo que en los últimos meses le ha ido muy mal, pero no se le olvidó jugar al futbol. Que se quiera ir de América se me hace triste”, dijo.

Se fue con todo sobre el centrocampista azulcrema, asegurando que estaría tomando la peor decisión por querer salir de la escuadra, ya que para él, representa el mejor club de América Latina.

“No lo puedo creer que alguien se quiera ir del club América, porque para mí es el más grande de Latinoamérica y no entiendo cómo un chico de 24 años quiera salir del América. Si es verdad, está pensando muy, pero muy mal”.

Sobre Uriel Antuna, expresó que la calidad del jugador no es acorde a lo que necesitan los de Coapa, por lo que le podría quedar muy grande la institución para su nivel.

“Ojalá que lo de Antuna no se haga, porque un jugador casi reserva de Chivas no puede llegar como necesidad para un equipo tan grande como América”.

