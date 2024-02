Edgar Chairez sobre los tres clásicos entre América y Chivas: "Ganamos los tres"

Como es costumbre de Edgar Chairez, el peleador de UFC se presentó al media day con los colores del equipo de sus amores bien puestos, sin embargo, se le prohibió aparecer en la transmisión oficial de la empresa con el jersey del América por temas de patrocinio, pese a ello, al bajarse de la tarima se quitó el suéter para ahora sí, poder presumir el plumaje que le regalaron los de Coapa.

Con tres clásicos nacionales en puerta, el cachanilla pronosticó que las Águilas se llevarán la victoria en cada uno de los encuentros.

"Como americanista 100% miro ganando los tres, he visto invencible al América toda la temporada, venimos de perder la semana pasada, pero va a ser motivación para esos tres partidos justamente", aseguró.

En cuanto a su visita al Nido, el 'Pitbull' declaró que todos los jugadores lo trataron muy bien, inclusive recibió regalos de algunos.

"Sí, todos me trataron superbién, ni me conocían, pero ya me conocen. Malagón si me seguía, me tira muy buena vibra, me regaló unos guantes y pues querían ir a mi pelea, pero van a jugar al mismo tiempo, así que nos vamos a esperar un poco", compartió.

Edgar comentó en conferencia que otro peleador, que no es mexica, le ganó la canción del Rey, por lo que se le preguntó si salir con el himno azulcrema sería de su agrado, a lo que contestó: "Claro que sí, sería algo muy chingón".

Para finalizar, Chairez reveló que sí le gustaría tatuarse 'la 14', que inclusive ya tiene en mente el diseño que se realizará: "Sí, sin pedos, de hecho ya tengo mi diseño, pero no me lo he puesto".

