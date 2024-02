Diego Valdés está listo para reaparecer ante Mazatlán

El chileno está listo para volver al América. Después de no haber aparecido en la convocatoria contra Pachuca, Diego Valdés será parte de la convocatoria contra Mazatlán, André Jardine confirmó que el 10 azulcrema estará en la banca el día de mañana, contrario a Richard Sánchez quien seguirá siendo una de las ausencias para enfrentar a los Cañoneros.

“Sí, Diego (Valdés) ya está entrenando nuevamente, el entreno de ahora es importante para confirmar que no siente nada más, ya va a estar, al menos, en la banca. Richard todavía no va a estar, tiene que hacer un test ahorita, pero va a necesitar tener dos días más. En los demás son cuadros gripales, va moviéndose día a día, las cosas van cambiando, algunos van a poder estar”, comentó el estratega brasileño.

Respecto al tema de Jonathan Rodríguez, el entrenador aseguró que el tema de su negociación no ha avanzado, pero que la directiva es quien debe de tener más detalles.

“Es un asunto de entrega de la directiva, van a tomar las mejores medidas, no hay de qué hablar, no ha avanzado nada, hay tiempo para decidirse, lo tenemos contemplado para el juego ante Mazatlán”, aclaró.

Lo cierto es que hay tranquilidad en el Nido y tienen claro el objetivo que es superar los 40 puntos conseguidos la temporada anterior.

“Vamos a ver, va a ser un buen examen, este tema de cómo vamos evolucionando, en este momento, teníamos todos siete como locales, nosotros tenemos cinco de visita y dos locales, tenemos un punto más, queremos hacer un torneo mejor que el pasado, no va a ser nada fácil, en este momento las cosas andan bien, no es tan simple lograr los 40 puntos, no es nada fácil ganar puntos en Tijuana, León; Pachuca es de esos equipos que no ceden puntos, ahora viene Mazatlán, estamos enfocados en eso, ya hablaremos de Cruz Azul”, finalizó André Jardine.

