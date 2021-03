JJ Macías, vs Henry Martín: Duelo de los mexicanos más goleadores de los últimos 4 años

El Clásico Nacional será un duelo de artilleros. Chivas y América no solamente se juegan el orgullo, la supremacía entre los dos clubes más importantes de México, sino que también se medirán los dos mejores delanteros mexicanos de los últimos años: José Juan Macías y Henry Martín.

Desde el Apertura 2017, cuando debutó JJ, ningún delantero mexicano ha anotado más dianas en la Liga MX que el actual goleador del Guadalajara, ya que ha marcado 38 goles en los 84 partidos en los que ha estado.

Una de las estadísticas más destacadas de Macías es que ha participado en 6 mil 55 minutos, es decir, tarda 159.34 minutos en anotar, en promedio. Inclusive, en este Guard1anes 2021 presume seis anotaciones en 660 minutos, es decir, marca un gol cada 110 minutos.

“Cada uno de los jugadores tiene que tener eso en la cabeza, sino qué baja autoestima tienes. Así como yo, dentro de mi cabeza, me siento el mejor, también mis compañeros deben de pensarlo.

“Sé lo que tengo para dar, sé de mis condiciones y hay que demostrarlo en la cancha”, declaró JJ a TUDN.

En tanto, Henry Martín es el segundo mejor artillero azteca en el balompié nacional con 33 anotaciones, tomando en cuenta el mismo lapso que Macías, ya que ha conseguido dicha cantidad de anotaciones en 113 encuentros en los que ha participado.

La ‘bomba’ azulcrema logra capitalizar cada 209.93 minutos, en promedio. Sin embargo, en este Guard1anes 2021 el yucateco ha sumado cuatro conquistas a su cuenta personal en 695 minutos, es decir, marca cada 173.75 minutos.

“No me fijo en lo que dicen o lo extra cancha. Trabajo para mí, por mi equipo y para lo que puedo hacer. Lo demás no me afecta o me perjudica. Trato de anotar, no siempre se puede, pero trato de ser contundente lo mayor posible.

“Tengo cuatro goles, por algunas situaciones me quitaron dos, pero estamos para revertir las situaciones”, declaró el futbolista de las Águilas en conferencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VUCETICH PUSO A JJ MACÍAS POR ENCIMA DE HENRY MARTÍN: 'TIENE UNA PROYECCIÓN COMO POCOS'