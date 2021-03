Chivas vs América: Memo Ochoa va por marca de Clásicos sin recibir gol de Zelada y Chávez

Guillermo Ochoa jugará su Clásico Nacional número 24, en el que buscará emular a dos históricos exguardametas del América, Héctor Miguel Zelada y Adrián Chávez.

De mantener intacta su portería frente a las Chivas, Ochoa alcanzaría a Zelada y a Chávez como los arqueros azulcremas que más veces han dejado en ceros su portería en los Clásicos ante el Rebaño Sagrado. Nueve ocasiones cada uno.

Ante la posibilidad de compartir este podio con Paco Memo, Adrián Chávez señaló que esto le genera una gran satisfacción y externó su deseo de que Ochoa se convierta en el portero de las Águilas que menos goles permita ante el Guadalajara.

“Excelente, me da mucho gusto por Memo, ojalá y no sólo sea este, sino que sean muchos más Clásicos que no permita gol y pueda en algún seguir con lo que pretende ser el mejor portero de México y el próximo Mundial sea nuevamente uno de los mejores del mundo y que nos ayude a materializar ese paso para la Selección. Los récords para eso están, para romperse y ojalá lo rompa y sea el portero que menos goles admita en Clásicos del futbol mexicano”, dijo en entrevista con RÉCORD.

El Negro aseguró que Ochoa es un portero ya probado y que cuenta con una gran trayectoria y que ha sido considerado como uno de los mejores del mundo en su posición.

“Memo Ochoa ya es un portero probado, ha sido el mejor portero de México durante muchos años, seleccionado nacional, dos Mundiales, considerado dos Mundiales consecutivos como uno de los mejores porteros del mundo”, añadió.

Cabe destacar que Ochoa y Chávez comparten la marca de los porteros americanistas que más Clásicos han disputado.

