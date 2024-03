¡Todo o nada! Julián Quiñones opinó que serie ante Chivas en Concachampions es más especial

No importa si es en Liga MX o en Concachampions, el enfrentamiento entre Chivas y América es un duelo que paraliza a México, e incluso a la región cuando se trata de un enfrentamiento en competencia de la Concacaf. En ese contexto, para Julián Quiñones sí hay una diferencia significativa entre los juegos de temporada regular en la liga nacional y cuando es en el certamen de la confederación.

Previo al Clásico Nacional de esta noche, correspondiente al duelo de Ida de la Copa de Campeones de la Concacaf, el atacante de las Águilas habló sobre la relevancia de enfrentar al Rebaño en una fase eliminatoria. "Es un partido especial porque se juega el todo o nada, el que pierde se va eliminado, más que todo es por eso, si fuera un partido normal es de ganar, normal, pero ahorita se juega la clasificación, sabemos que es una rivalidad muy grande, tenemos que ganar sí o sí".

"Sabemos que a Chivas siempre se le tiene que gana", declaró en entre vista con TUDN. Será la segunda ocasión que Quiñones se enfrente a Chivas como jugador del América, aunque como jugador de Atlas les tomó la medida y se convirtió en uno de los máximos anotadores del Clásico Tapatío, con cinco goles en Liga MX y uno más en un amistoso.

"A mí no me han dicho, pero cuando llegas a un equipo que tiene la rivalidad con Chivas, creo que eso es lo que se te viene a la mente, que no se puede perder, es la rivalidad, los clásicos no se deben perder y más contra Chivas. Siempre lo hemos dicho, en los Clásicos no hay favorito, ya lo vivimos ante Cruz Azul que ellos venían favoritos, aquí no hay, somos 11 contra 11", añadió el seleccionado mexicano.

Los de Coapa llegan al compromiso de esta noche en el Estadio Akron tras golear 1-5 a Atlas en el Estadio Jalisco, en la Jornada 10 del Clausura 2024. Mientras que los rojiblancos vienen de caer 3-0 en su visita ante Cruz Azul en el Estadio Azteca. Pero para el atacante, eso no es un factor a considerar para el compromiso de este año.

"Hay partidos que nosotros jugamos mal y ellos bien, es un balance, ellos tienen buenos jugadores, nosotros también, quien plantee mejor el partido es quien puede llegar a ganar. Me gusta jugar todo tipo de partidos importantes, como son los clásicos, me motivan mucho, soy de las personas que no les gusta perder y menos estos juegos de mucha expectativa", finalizó.

