La portería del América está en buenas manos. La Ida de las Semifinales de la Liga MX entre Chivas y América brindó un espectáculo en el que Luis Ángel Malagón, arquero azulcrema, se robó los reflectores, pero considera que aún le queda camino por recorrer para ser considerado como un referente del equipo.

Chivas no hizo gol y fue gracias a Malagón. El cancerbero de las Águilas hizo un total de cinco atajadas frente a los rojiblancos y fueron sus oportunas intervenciones, las que en gran medida fueron indispensables para que su equipo consiguiera llevarse un importante triunfo del Akron, pero el propio guardameta consideró que todavía no es un referente.

"La gente o te odia o te ama. Mi trabajo es dar resultados, pero para ser referente queda mucho. Se fue un gran arquero (Guillermo Ochoa), llenar ese lugar está en mis manos, trato de hacerlo de la mejor manera, ahorita, nos ganas de triunfar son enormes", dijo al término del encuentro.

Pero fuera de vanagloriarse, Malagón adjudicó el resultado a todo el equipo, a la unión y al trabajo que hubo detrás para poder llevarse la victoria; incluso dejó saber que previo al encuentro le avisó a su compañero Alejandro Zendejas, que sería autor de un gol, pronóstico que más tarde se cumplió.

"Me quedo con las ganas, el deseo del equipo, cualquiera que puede entrar puede marcar la diferencia. Se lo dije al Zende, ‘hoy vas a meter gol’. Este equipo es una familia, día con día nos fortalece. Más que el resultado es el esfuerzo de mis compañeros, como siempre he dicho, es mi trabajo, trato de hacer las cosas bien cuando me requieran, a seguir trabajando, nada está resuelto”, expuso.

