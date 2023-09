El Clásico Nacional está plagado de historias y anécdotas. Cuando Chivas y América se enfrentan, sólo hay una objetivo en mente: ganar, y hay victorias que por el contexto tienen un sabor especial, tal y como le sucedió al exportero, Oswaldo Sánchez.

En un Clásico de Clásicos hay actuaciones que perduran en la memoria de cientos de aficionados, como lo fue aquella Semifinal del Apertura 2006, cuando Sánchez atajó el penalti que Salvador Cabañas cobró, actuación que fue fundamental para el campeonato del Rebaño en ese torneo.

"Creo que le momento que más recuerdo de un Clásico fue un Chivas-América, Semifinal que me toca atajarle un penalti a Cabañas en el último minuto porque a la postre nos sirvió para ser campeones venciendo a Toluca; ese es un momento mágico en un Clásico que no se me va a olvidar nunca, el estadio se caía ese día", dijo en entrevista para RÉCORD.

Y disputar este compromiso no es cualquier cosa. Cada semestre, los ojos están puestos especialmente en este encuentro y como jugadores, vivirlo implica una gran responsabilidad, es, en palabras de Oswaldo, lo más importante para quienes están involucrados y el partido que esperan con ansias cada semestre.

"Jugar un Clásico es lo más importante para un futbolista de primera división. Es el partido que señalas al inicio del torneo con asterisco en el calendario y es una pasión que no se puede describir", explicó.

Es así, como Chivas y América volverán a despertar los recuerdos de aquellos que alguna vez vivieron en carne propia la intensidad y responsabilidad de disputar un Clásico de Clásicos, ambos con la encomienda de darle mayor solidez al paso que hasta ahora han tenido en el torneo, para poder afianzarse entre los primeros lugares de la clasificación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - HENRY MARTÍN SOBRE SUS FESTEJOS EN CLÁSICOS NACIONALES: 'NO ME INTERESA LO QUE DIGAN'