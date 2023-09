No le preocupa lo que piensen y digan de él. Henry Martín se ha ganado el desprecio de muchos seguidores de Chivas por las celebraciones en los últimos Clásicos, sin embargo, el propio delantero de América es consciente de la situación y no le genera ningún problema lo que digan de él.

"Pienso que el odio hacía mí claro que ha subido, definitivamente me gané muchos, pero obviamente que esperaban con los festejos, pero no me debo a los demás, yo me debo a mí, a mi equipo y a mi afición y con que nosotros estemos bien yo estoy bien", aclaró en entrevista con TUDN.

"No me interesa lo que piensen y digan los demás yo lo logré; claro que cada partido hay una exigencia de que piden nuevos festejos, es difícil, no todo se puede, pero lo intentamos, por intentos no paramos", agregó.

El campeón de goleo se perfila para debutar en el vigente Torneo Apertura 2023 el próximo sábado precisamente ante el conjunto Rojiblanco, un rival al que parece haberle tomado la medida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉ JARDINE FUE OPERADO DE EMERGENCIA Y SU PRESENCIA EN EL CLÁSICO NACIONAL ESTÁ EN DUDA