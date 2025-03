Policías golpean a aficionado de Chivas durante el Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes

Policías golpean a aficionado. El clásico entre América y Chivas en Ciudad de los Deportes dejó grandes momentos en cancha poro lamentables imágenes en la tribuna.

Cuando el América metió el cuarto tanto del partido, las cosas en las gradas comenzaron a calentarse, pues en RÉCORD compartimos diferentes videos de conatos de bronca entre aficionados de los dos equipos.

Sin embargo, al final del juego un grupo de policías golpeó a un aficionado de las Chivas, quien también soltó patadas, al final pudimos tener sus declaraciones y esto fue lo que dijo:

“Me empezaron a azotar y dos guardias de vigilancia de Seguridad Pública de la CDMX me dieron dos patadas en la costilla y respondí. Yo lo que pedía eran dos minutos para relajarme y salir y no quisieron. Sí, los reté, pero era por la vía pacífica, no quisieron y me zapatearon” declaró el aficionado de Chivas.

PROBLEMA CONSTANTE EN MÉXICO

En RÉCORD hemos compartido desde diferentes estadios y competencias en México que este es un problema que no se ha logrado erradicar, pues la violencia en el futbol de nuestro país ha sido la constante. Solo en el partido entre América y Chivas, pudimos apreciar 4 peleas en la tribuna.

