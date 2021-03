'Pollo' Briseño previo a Clásico Nacional: 'Con América no se cambian camisetas'

Prohibido intercambiar camisetas. Antonio Briseño, defensa de Chivas, aseguró que el incidente del semestre anterior protagonizado por Oribe Peralta, sirvió para entender que deben de respetar a la afición y no pueden cambiar de jerseys entre ambas escuadras.

“Dejó una lección que no se puede repetir, con América no se cambian camisetas. Sí, son tus amigos, pero en ese momento es tu rival, pero se tiene que respetar a la afición porque ellos lo viven con una pasión extra y nosotros somos el reflejo de esa pasión.

“Si nosotros transmitimos pasión, garra o lucha, amor por la camiseta, ellos se van a sentir orgullosos. Nos dejó una lección buena para que no vuelva a pasar”, aseguró en conferencia.

El 'Pollo' considera que la pasión en los duelos entre ambas escuadras está más fuerte que nunca debido a las plataformas de comunicación masiva, además de revelar que a los jugadores les gustaría ser ídolos de la talla de Adolfo Bautista en el Guadalajara o de Cuauhtémoc Blanco en el América.

“Es un partido muy pasional. Como jugadores tratamos de hacer nuestro trabajo. Ellos duraron mucho en las instituciones, Cuauhtémoc y Bofo, que son personajes muy queridos por ambas aficiones y eso hace que el tener mucho tiempo en un equipo vas generando una identidad. Queremos ser esos ídolos, pero si nosotros como futbolistas nos matamos en la cancha va a generar ese morbo que tiene de existir.

“Antes de decía mucho, se hablaba en prensa, se sacaban desplegados, ahora no es tanto así, se demuestra en la cancha. Si me dices ganarle al América le gano con todo, como sea. No sé si faltan esos referentes, pero puedo apostar que se vive igual o más intensos que en esos tiempos. En lo personal al único equipo al que me gustaría ganarle es al América”, culminó Briseño.

