Reinoso sobre Chivas: 'Han echado a cuatro técnicos y no pasa nada con los jugadores'

Carlos Reinoso criticó la situación que está pasando Chivas a unos días del Clásico Nacional ante América, luego de la destitución de Víctor Manuel Vucetich y la salida de tres entrenadores previamente, mientras que con los jugadores no ha pasado nada.

"Se han echado a cuatro técnicos y no pasa nada con los jugadores. Luis Fernando Tena, Tomás Boy, Vucetich, Cardozo, no puede haber cuatro técnicos y los jugadores salvarse. No debo, ni puedo hablar de Chivas, pero se me hace ilógico que saquen un técnico antes de un Clásico", declaró Carlos Reinoso en entrevista para ESPN.

La leyenda de las Águilas aseguró que los Clásicos se deben jugar a muerte, sin importar en que posición en la tabla se encuentre el equipo rival.

"No sé como piensan en Chivas, pero los Clásicos son diferentes. No importa que América sea superlíder y Chivas con el cambio de técnico y todas estas cosas raras que hacen allá, los Clásicos son diferentes, se piensan, se sueñan diferente y se juegan a muerte", aseguró.

