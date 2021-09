Ramón Morales: 'No me interesa lo que diga Roger Martínez'

Ramón Morales, leyenda de las Chivas, se sumó a las declaraciones previo al Clásico Nacional que han calentado el encuentro y aseguró que no le interesa lo que diga Roger Martínez, luego de que el americanista le respondiera al Bofo Bautista.

“Sobre las declaraciones de Roger, no me interesa, no me interesa alguien que hace poco tenia pie y medio fuera de este mismo equipo y ahora tiene otra oportunidad. En el caso de Adolfo, es un gran amigo que siempre defendió los colores de Chivas y es claro que ahora defiende al equipo de sus amores”, aseguró Ramoncito en entrevista para W Deportes.

Morales también reconoció que la salida de Vucetich del banquillo del Rebaño fue sorpresiva a una semana del juego ante el América, pero, a su parecer, el estratega ya no impactaba en el equipo.

“Fue sorpresiva la salida de Vucetich, cuando lo iban a correr que siempre no, y ahora se dio, me parece que el señor Vucetich ya no impactaba en el equipo, me parece que ya ocupaban un revulsivo en el equipo en el ámbito psicológico, mental y futbolístico aunque no sabemos que es lo que viene”, dijo.

