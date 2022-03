Sergio Santana sobre Clásico Chivas vs América de 2008: ‘Los hundimos mucho más’

Guadalajara tendrá la oportunidad de hundir más al América en el Clásico Nacional. Los azulcremas visitarán el Estadio Akron como sotaneros, escenario similar al del Torneo Clausura 2008, cuando Chivas superó a unas maltrechas Águilas.

Sergio Santana, exdelantero rojiblanco y autor de dos goles en aquel triunfo de 3-2 en el Estadio Jalisco, rememoró el triunfo tapatío que ‘hundió mucho más’ al América, entonces dirigido por Rubén Omar Romano.

“Son partidos que no se pueden olvidar fácilmente, más allá de si metes gol o no. En esa ocasión a mí me tocó la fortuna de poder aportar dos goles y hundir mucho más al América. Hoy viven circunstancias similares, más el América que Chivas, porque en ese entonces, en ese partido (2008), nosotros estábamos como superlíderes y ellos en el fondo”, señaló Santana en entrevista para RÉCORD.

El doblete de Santana en la primera mitad y un gol más de Sergio Ávila al 67’ pusieron sobre las cuerdas al América, que respondió en la recta final de la mano del paraguayo Salvador Cabañas, quien salió de la pasividad americanista con un par de anotaciones; sin embargo, fueron insuficientes para evitar la caída.

Por su parte, Juan Carlos Silva, entonces elemento de las Águilas, no olvida aquella derrota. El ‘Torito’ recordó lo doloroso que fue estar en el fondo, y además, perder ante el eterno rival.

“Sí nos perjudicó perder ese partido, no estábamos en un buen momento y luego perder el Clásico porsupuesto que pega demasiado, ya no nos movimos de ahí (del fondo). Es feo para un jugador estar en el último lugar, esperemos que en este momento América pueda salir con el triunfo porque eso les ayudará mucho”, reconoció Silva a RÉCORD.

“Por ganas, no parábamos, pero a veces por más trabajo y esfuerzo, son malas rachas que uno no quiere, por más que haga bien las cosas y trabaje fuerte. Tarde o temprano esas rachas terminan, solo son malos momentos que vive el futbolista y esperemos que pronto puedan salir de ese bache”, agregó Silva.

En el Clausura 2008, América no pudo levantar el vuelo y quedó eliminado en el fondo de la tabla con 11 puntos. En el actual semestre, solo registran 6 unidades y aún no dan señales de alguna mejoría. De aquel partido, solo permanece en el equipo azulcrema el guardameta Guillermo Ochoa.

