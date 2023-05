Tano Ortiz no se confía pese a victoria ante Chivas en la ida: 'Aprendimos de San Luis'

El sufrimiento de los Cuartos de Final ante San Luis dejaron una lección en América y por ello, Fernando Ortíz reconoció que no pueden caer en excesos de confianza y deberán salir concentrados todo el partido para evitar otro mal rato en el Azteca.

"El aprendizaje que vivimos con San Luis es que más allá de que el resultado sea favorable para nosotros, no ganamos solamente con la playera, tenemos que estar concentrados los noventa minutos porque si no la vamos a pasar mal de nuevo, ese es el mensaje y los chicos son conscientes han aprendido y ojalá podamos salir el domingo de la misma manera", declaró el técnico azulcrema.

Respecto a la actuación de Luis Ángel Malagón, quien fue factor para que las Águilas vuelvan a casa con la ventaja, el Tano se limitó a explicar que es un futbolista más de su plantilla que se prepara día con día para poder estar a la altura.

"Ángel (Malagón) es un jugador más como el resto que entra al campo. Responde como los demás, a veces tiene más exigencia, pero no deja de ser un compañero más que trabaja día a día para responder como lo hizo", afirmó el estratega.

Sobre la inesperada ausencia de Álvaro Fidalgo, el timonel americanista reveló que recibió un golpe en la práctica de ayer que le impidió estar al cien físicamente.

"Lo de Álvaro (Fidalgo), ayer tuvo molestia muscular, los que me conocen saben que no voy a arriesgar a nadie, si el jugador me dijo que no estaba al cien, no jugará. Entró un compañero que estaba al cien y lo hizo de maravilla, soy la idea de no arriesgar a un jugador, ante todo el equipo", aclaró el Tano Ortíz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CONATO DE BRONCA! HENRY MARTÍN Y ALEXIS VEGA SE CALENTARON EN EL CHIVAS VS AMÉRICA