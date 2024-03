Zendejas cumple promesa y es catalogado como 'Brujo'; pronosticó goleada de 3-0 ante Chivas

El América sigue siendo el centro de atención en el mundo deportivo tras la contundente victoria que obtuvo sobre Chivas, con un marcador final de 3-0. Lo que hace aún más impresionante este resultado es el hecho de que Alejandro Zendejas, jugador de las Águilas, había predicho no solo el resultado del partido, sino también los nombres de los anotadores.

“Tanta confianza tengo que yo digo que ganamos 2-0 con goles de Diego y Julián, pero ojo con la Bomba (Henry Martín) que ganamos 3-0 y atención al festejo”, dijo Zendejas.

“Yo no tengo por qué hablar, hermano, a mí no me gusta. Ni cotorreando me gusta, no lo hago, sólo digo que ganamos”, respondió Beltrán en una postura más temerosa.

Estas declaraciones se dieron hace unos meses durante un día de medios que en un clásico contra Chivas. Sorprendentemente, el marcador final del partido coincidió con la predicción de Zendejas: 3-0 a favor de las Águilas, con goles de Quiñones, Valdés y Martín.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡DE VUELTA AL NIDO! 'CABECITA' RODRÍGUEZ REGRESA A LOS ENTRENAMIENTOS CON AMÉRICA