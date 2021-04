Carlos Reinoso sobre el América vs Cruz Azul: 'Los Clásicos no se platican, se ganan'

Jugadores de América y Cruz Azul han lanzado polémicas declaraciones de cara al Clásico Joven que se disputará correspondiente a la Jornada 15 del Guard1anes 2021.

Sin embargo, para Carlos Reinoso, exjugador y técnico de las Águilas se mostró en desacuerdo con las declaraciones vertidas, pues considera que donde se debe de hablar es en la cancha.

"Yo digo siempre, los Clásicos no se platican, se ganan, y no me gusta hablar de los rivales, los americanistas debemos de hablar del vestidor del América y lo que tiene que dar. Los clásicos son simples, el Cruz Azul-América nace el día que perdemos 4-1, antes no había Clásico y ese día había un dolor profundo en el vestidor. No estoy de acuerdo con los jugadores que amenazan antes de los clásicos, eso para mí no existe", reveló 'El Maestro' Reinoso en entrevista para TUDN.

Respecto a su opinión sobre el duelo que sostendrán Águilas y cementeros este sábado en la cancha del Estadio Azteca, el chileno ve un encuentro parejo.

"Lo veo muy parejo, el equipo de (Santiago) Solari juega 4-2-3-1 y eso a mí no me gustaba. Ahora juegan igual, pero los chicos ya conocen lo que pretende Solari con el equipo y lo han hecho bien, el último contra Tigres es el mejor que han jugado.

"Cruz Azul, después de las dos primeras derrotas que ya querían correr a (Juan) Reynoso, se ha mostrado muy bien parado, no me gusta que hacen un gol y empiezan a defender, pero ha hecho las cosas bien. Se van a encontrar defendiendo un estilo de juego de su técnico, pero no de la historia", aseguró Carlos Reinoso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA VS CRUZ AZUL: EL CLÁSICO DE FASE REGULAR MÁS IMPORTANTE EN TORNEOS CORTOS