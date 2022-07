Iñárritu respondió a Ordiales sobre fichaje fallido de La Máquina de 'Cabecita': "Se está cubriendo"

Héctor González Iñárritu, presidente operativo del América, respondió a los señalamientos del director deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, sobre la 'estratosférica' cantidad que habrían pagado las Águilas por el fichaje del delantero uruguayo Jonathan Rodríguez.

Ordiales había comentado en la cadena ESPN hace algunos días que habían preguntado por 'Cabecita' Rodríguez para que regresara a Cruz Azul, pero que la respuesta del entorno cercano al futbolista fue que "la MLS, el LAFC, iba a pagar por él una gran cantidad, más que en Arabia", situación que evitó que la Máquina insistiera por él.

Sin embargo, el mismo Ordiales confesó que el día que se dieron a conocer las sedes mundialistas de la Copa del Mundo 2026, se enteraron que América cerró la contratación del 'Cabecita', a lo cual el director deportivo de la Máquina se dijo sorprendido porque cuestionó a Iñárritu que si ellos iban a pagar esas grandes cantidades.

IÑÁRRITU DESMIENTE A ORDIALES

Héctor González Iñárritu dijo que para nada habían pagado una enorme cantidad por el fichaje del uruguayo.

"Se está cubriendo, yo creo", fueron las palabras de Iñárritu sobre el hecho de que América si pudo concretar la contratación del delantero, situación que no se pudo dar con Cruz Azul.

"Es un arreglo bastante atractivo para el club, el costo estaba dentro un costo financiero que nos convenía a todo el club", sentenció González Iñárritu.

"NO HABRÁ MÁS REFUERZOS EN AMÉRICA ESTA TEMPORADA"

Héctor González Iñárritu también dejó en claro que para este Torneo Apertura 2022 ya no habrá más refuerzos, a menos que sea un extranjero y eso tendría que darse a la salida de otro jugador "no nacido en México", por lo que no habría más altas en este certamen.

Iñárritu explicó que se está buscando aún equipo en el extranjero para Juan Otero, ya que no hubo acuerdo con los Rayos del Necaxa, y por ende tienen una plaza que les sobra de extranjero, por lo que necesitan colocar al futbolista colombiano.

