Gustavo Del Prete sobre Salvio: "Que sepan que va a venir a luchar y a estar a disposición"

Gustavo del Prete ya esperan con ansias a que llegue Eduardo Salvio. Y es que a pesar de que la incorporación del 'Toto' no se ha hecho oficial, Del Prete confia en que se dé y su paisano llegue pronto a ayudar a Pumas.

"Lo conozco, tenemos un amigo en común y ojalá se pueda concretar, es un jugador que ya todos sabemos y va a ayudar mucho al plantel que es lo más importante. Que sepan que va a venir a luchar y a estar a disposición, ojalá que se sume al grupo", dijo.

En tanto, el atacante argentino fue cuestionado sobre si es que le presiona el hecho de haber llegado a un equipo grande del futbol mexicano. Además de que compartió que sus compañeros y la afición lo han hecho sentir como en casa.

"Estoy tranquilo, sé lo que soy y siempre pienso eso, es lo que me ha traído hasta acá y siempre seré el mismo. Siempre doy el cien por ciento y eso se valora, y ojalá lleguen los goles y pueda asistir a mis compañeros también.

"Me han recibido todos muy bien y estoy muy agradecido, tengo mucha ilusión y esperanza. Estoy muy agradecido con el cariño que me ha brindado la gente y ojalá se lo pueda devolver dentro de la cancha, Los objetivos son grupales siempre dicho que primero pienso en lo grupal que en lo individual y ojalá me pueda adaptar rápido", expresó.

